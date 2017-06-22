Пентагон потратил $94 млн на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, тогда как леса занимают лишь 2% территории страны, сообщает Newsweek.

Отмечается, что афганские чиновники выбрали такую экипировку, просто исходя из своих личных предпочтений.

По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тыс. военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.