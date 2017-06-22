Во время матча группового этапа Кубка конфедераций в Сочи, в котором встречались сборные Мексики и Новой Зеландии, произошла драка между футболистами, игра была прервана, но затем продолжилась.

Потасовка произошла в самом конце игры. В добавленное ко второму тайму время Диего Рейес сорвал опасную атаку, нарушив правила на новозеландском футболисте, после чего произошла драка, сообщает «Газета.Ру».

Судья Бакари Папа Гассама посмотрел видеоповтор, после чего показал желтые карточки Рейесу и игроку команды Новой Зеландии Майку Боксвеллу. Игра была продолжена и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

Напомним, перед этой игрой в среду на стадионе «Спартак» в Москве прошел матч между Россией и Португалией, который завершился победой португальцев с минимальным счетом 1:0. Гол на 8-й минуте матча забил самый дорогостоящий футболист мира, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.