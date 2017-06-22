Наследники чилийского диктатора Аугусто Пиночета смогут вернуть себе имущество, арестованное в рамках уголовного дела о хищении средств из бюджета страны. Потомки бывшего правителя Чили получат назад свыше $5 млн, 24 объекта недвижимости и четыре автомобиля.

Такое решение принял апелляционный суд Сантьяго, сообщает ТАСС. Судьи постановили, что имущество не может находиться под арестом после смерти подозреваемого. Также суд отменил приговор шести военнослужащим. По делу о хищениях $6,5 млн они были в 2015 году осуждены на четыре года лишения свободы условно.

В 2004 году выяснилось, что Пиночет обладал тайными счетами в США. Там он хранил часть своего состояние, равное примерно $21 млн. Законное происхождение было установлено лишь в отношении $2 млн.