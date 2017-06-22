Напавший с ножом на полицейского в аэропорту американского города Флинт в штате Мичиган Амор Фтоуи заявил, что совершил этот поступок из мести за убийства американцами мирных жителей в Ираке, Сирии и Афганистане, сообщил глава отделения ФБР в штате Дэвид Гелиос.

Начальник заявил, что после задержания 50-летний канадец сказал: «Вы убиваете людей в Сирии, Ираке и Афганистане, мы все умрем». По словам Гелиоса, нападение на полицейского было совершено «из ненависти к США», передает ТАСС.

Нападавшему предъявлены обвинения по статьям об актах насилия в аэропорту, само дело, по словам агента ФБР, будет расследоваться как теракт.

«По ходу расследования могут быть выдвинуты дополнительные обвинения», — сказал Гелиос. По его словам, спецслужбы США наладили взаимодействие с силами безопасности Канады.

Напомним, 50-летний Амор Фтоуи прилетел из Канады в аэропорт Флинта в Мичигане 16 июня. После прилета он какое-то время бесцельно бродил по терминалу, а затем выхватил нож и с криком «Алах акбар» ранил им полицейского офицера в шею. Состояние стража порядка оценивается как стабильное, нападавший был задержан.