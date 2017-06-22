Президент России Владимир Путин сказал, что ему приходится лично следить за тем, чтобы в регионах повышали зарплату бюджетникам, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Об этом российский лидер заявил во время встречи учителей выпускных классов в Кремле.

«Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах», — заявил

По словам президента, идея поднять зарплату педагога принадлежала лично ему.