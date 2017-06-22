Американская газета The Wall Street Journal уволила корреспондента Джея Соломона за участие в коммерческих сделках от лица компании, основанной бизнесменом иранского происхождения.

По данным AP, Соломон участвовал в бизнес-деятельности компании Denx, основанной предпринимателем Фархадом Азимом. В частности, компания оказывает услуги по продаже и транспортировке оружия для ЦРУ.

Сейчас издание проводит проверку в отношении действий корреспондента, однако уже ясно, что Соломон «нарушил как журналистские этические нормы, так и стандарты», установленные газетой.