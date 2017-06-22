Объединенная авиастроительная корпорация создает для воздушно-космических сил России новый сверхманевренный самолет — легкий истребитель МиГ-35. Согласно запросу Минобороны, на новый МиГ будут установлены двигатели с отклоняемым вектором тяги (ОВТ), радар с фазированной антенной решеткой (АФАР) и новый прицельно-навигационный комплекс. ОВТ позволит истребителю зависать в воздухе подобно вертолету и совершать резкое торможение.

МиГ-35 был представлен военным в январе 2017 года в Луховицах. Внешне он выглядел как предшественник, МиГ-29, а вот «начинка» оказалась обновленной в части бортового и радиоэлектронного оборудования.

В ходе доработки планируются и другие изменения. Как сообщили «Известиям» в Минобороны, на новый МиГ будут установлены двигатели РД-33МК с отклоняемым вектором тяги и РЛС «Жук-А» с АФАР.

— Заказчик, в данном случае это Минобороны, хочет получить то, что ему необходимо. МиГ-35 создавался РСК «МиГ» как инициативная разработка. Был представлен как некий концепт-проект. Подобной практики в нашей промышленности раньше просто не было, — рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Он подчеркнул, что особенность проекта диктует необходимость учитывать все пожелания Минобороны, подгоняя истребитель под актуальные задачи Военно-космических сил.

Подробнее — в материале «Известий»:

МиГ-35 зависнет в воздухе