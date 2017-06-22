Два человека погибли в результате обрушения строительного крана в британском городе Кру, графство Чешир, еще один человек госпитализирован, сообщает британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на полицию.

ЧП произошло в среду примерно в 16:30 по местному времени (18:30 мск).

Госпитализированный, предположительно — машинист крана, сообщили в полиции. Насколько серьезные ранения он получил, не уточняется.

По данным BBC, в результате падения крана пострадал жилой дом. Два человека, находившихся в нем, доставлены в больницу.