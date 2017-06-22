ФБР расследует инцидент с нападением на полицейского в аэропорту города Флинт (штат Мичиган) как акт терроризма, сообщил в среду журналистам представитель ведомства Дэвид Гелиос.

По его словам, 52-летний гражданин Канады Омор Фтуи пересек границу с США легально. Он прибыл на самолете через Нью-Йорк.

Во Флинте мужчина приехал в международный аэропорт Бишоп, где с ножом напал на офицера полиции. По словам очевидцев, в этот момент Фтуи выкрикивал исламистские лозунги.