Госорганам, операторам связи и персональных данных, а также распространителям рекламы разрешат не хранить бумажные документы. Вместо этого можно будет сохранить отсканированную копию, заверенную электронными подписями.

Соответствующий законопроект разработан рабочей группой «Связь и IТ» Экспертного совета при правительстве России и сейчас проходит межведомственное согласование. Проект представляет собой поправки в закон «Об электронной подписи». Год назад их принятие инициировал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Совокупные расходы российской экономики на хранение, обработку и уничтожение бумажных документов превышают 200 млрд рублей в год. В то же время использование электронного документооборота позволит бюджетам всех уровней экономить не менее 50 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подробнее — в материале «Известий»:

Госорганам разрешат хранить скан документа вместо бумажной версии