Знаменитые россияне поделились с «Известиями» воспоминаниями о том, как встретили начало войны 22 июня 1941 года, когда все они были еще детьми.

Режиссер театра и кино Марк Захаров, которому на момент начала Великой Отечественной войны было всего 7 лет, рассказал, что детей после известия о начале войны захватил «дурной восторг». Им казалось, что в жизни страны начинается героическая эпоха и скучной будничной жизни настал конец.

— Это радостное всеобщее возбуждение в какой-то степени удалось передать Калатозову в его замечательном фильме «Летят журавли». Я помню еще, как контрастировали с настроением моих однокашников унылые и напряженные физиономии взрослых. Это довольно необычное воспоминание, — сказал Захаров.

Драматург и поэт-песенник Юрий Энтин, которому в июне 1941 года было 6 лет, также вспоминает, как детвора была возбуждена после известия о начале войны. По его словам, дети были убеждены, что война — это весело и легко.

— Потом я выбежал на улицу, и мы с ребятами стали радоваться, обсуждали, как разгромим немцев. Стали смотреть в небо — не полетят ли самолеты. Я даже залез на дерево, чтобы лучше видеть битву. Пропаганда была такая, что если на нас нападут, то мы свободно всех разгромим, — сказал Энтин. Он рассказал также, что вскоре до него «дошло», что война — это совсем другое.

Своими воспоминаниями о начале войны и военном времени поделились также актриса Нина Гребешкова и поэт Андрей Дементьев.

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