В Москве в связи с проведением церемоний открытия и закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 22 и 29 июня в центре города будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Движение в эти дни будет перекрыто по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта города.

Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:0, уточнил собеседник агентства.