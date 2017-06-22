Суд присяжных Милуоки (Висконсин, США) оправдал бывшего полицейского, который летом 2016 года, находясь при исполнении, застрелил темнокожего молодого человека, сообщает AP.

Жюри посчитало, что экс-полицейский, который также является афроамериканцем, невиновен в убийстве по неосторожности.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Полицейский застрелил молодого человека во время погони. Последний был вооружен пистолетом, похищенным во время ограбления.

Полицейский вскоре был отстранен от службы на время расследования. Позже его уволили окончательно из-за правонарушений, не имевших отношения к судебному процессу.