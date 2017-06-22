Восемь человек были госпитализированы после отравления некачественным алкоголем в Сергиевом Посаде в Подмосковье, одна женщина после госпитализации погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

В декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт.

От отравлений метанолом тогда пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.