Российские законодатели на этой неделе обсудят с американскими коллегами проект новых санкций в отношении РФ, рассказал «РИА Новости» член российской делегации, член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко.

Вместе с депутатом Государственной Думы РФ Георгием Карловым он прибыл в Вашингтон для участия в арктическом форуме.

По словам Чернышенко, тема проблем в отношении двух стран, связанных с санкциями, всплывает регулярно.

«Это во многом утяжеляет наши отношения», — отметил он.

Член российской делегации подчеркнул, что на данный момент Россия находится в двойственном положении — с одной стороны, необходимо развивать разнонаправленное сотрудничество в США, с другой стороны, это невозможно сделать из-за санкций.

15 июня сенат США завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против РФ. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также документ предусматривает ограничения для тех, кто намерен вложить более $5 млн за год или $1 млн единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.