Министерство экономического развития приступило к подготовке стратегического документа «Единые направления тарифной политики», сообщили «Известиям» федеральный чиновник и источник, знакомый с ходом разработки документа.

«Единые направления тарифной политики» будут разрабатываться на средне-долгосрочную перспективу и обновляться раз в год. Предполагается, что они помогут госмонополиям точнее выстраивать бизнес-стратегию. Это, в свою очередь, позволит реализовывать больше долгосрочных проектов с привлечением сторонних инвесторов. Сейчас компании не знают, как изменятся тарифы в ближайшие годы.

По словам собеседника «Известий», основные направления тарифной политики появятся по аналогии с существующими направлениями денежно-кредитной политики.

Каждому виду тарифа в документе посвятят отдельный раздел, в котором пропишут основные принципы его образования, а также то, что конкретно госмонополия должна будет сделать за счет индексации тарифа. Сейчас компании никак не отчитываются за дополнительные доходы, полученные от их повышения.

В пресс-службе МЭР «Известиям» подтвердили, что разработка предложений ведется, однако о конкретике «пока говорить рано».

Подробнее — в материале «Известий»:

МЭР сформирует новую тарифную политику