Управление полиции Мичигана заявило, что вооруженное нападение мужчины на стража порядка в аэропорту Флинта было единичным случаем, поэтому говорить о его связи с терроризмом преждевременно.

В данный момент ФБР вместе с органами правопорядка штата проводят совместное расследование инцидента.

Полиция подтвердила, что мужчина, который нанес ножевое ранение сотруднику правопорядка в аэропорту, выкрикивал слова «Аллах акбар», задержан и допрашивается.

Пострадавший страж порядка госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.