Советники президента США Дональда Трампа во главе с его зятем Джаредом Кушнером признали на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что запланированный Трампом мирный процесс потребует времени, сообщает Белый дом.

Ранее для проведения переговоров с Израилем и Палестиной в регион прибыли сам Джаред Кушнер и помощник президента Джейсон Гринблатт. Также в переговорах принимает участие посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает РИА «Новости».

«Официальные лица США обсудили с премьер-министром Нетаньяху приоритеты Израиля и потенциальные следующие шаги, признав важную роль, которую Израиль играет в безопасности региона. Представители США и руководство Израиля подчеркнули, что достижение мира потребует времени, а также тот факт, что важно делать все возможное для создания атмосферы, способствующей достижению мира», — сказано в заявлении Белого дома.

После встречи с Нетаньяху советники Трампа проводят переговоры с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

После возвращения в Вашингтон Кушнер, Гринблатт и Фридман представят доклад о переговорах Трампу, госсекретарю Рексу Тиллерсону и советнику президента по национальной безопасности Герберту Макмастеру.