Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров заявил, что не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума.

«Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме, и вообще это не вопрос референдума. Улица и митинги не решат этот вопрос, потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития», — приводит слова Мудрова РБК.

Также Мудров отметил, что ему не поступало никаких бумаг о переезде музея.