Полиция Брюсселя задержала сообщников марокканца Усамы, который пытался подорвать Центральный вокзал. Четверо человек были схвачены во время обысков в районе Брюсселя. Полиция искала подозреваемых в домах людей, часто общавшихся с террористом.

После допроса судебный следователь решил, нужно ли брать подозреваемых под арест. О задержании сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Soir.

Пытавшийся взорвать вокзал гражданин Марокко проживал в коммуне Моленбек в Брюсселе. Во вторник он взорвал чемодан с газовыми баллонами и гвоздями, причем совершил две попытки, но оба раза неудачно. Затем его застрелили полицейские.

Уголовное дело было заведено по статье «попытка террористического убийства».