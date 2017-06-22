Налоговая полиция Италии произвела изъятие документов в пяти банках в рамках расследования о махинациях при продаже алмазов, сообщили знакомые с ситуацией источники.

По данным Reuters, документы были изъяты в банках Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari. Все эти банки не прокомментировали обыски. Как сообщили источники, регулятор Consob с прошлого года начал расследование по продаже алмазов через филиалы банков, передает «РИА Новости».

Отмечается, что алмазы были приобретены в качестве инвестиций, однако их цена была серьезно занижена. Жалобы поступили также в потребительские ассоциации.

Продажа алмазов с обещанием инвестиционного дохода жестко регулируется в Италии и запрещена без контроля. Банки и брокеры при этом не гарантируют доход от продажи.

Банки Италии традиционно используются алмазными брокерами для продажи высококачественных инвестиционных алмазов. Данный бизнес в 2015 году оценивался не менее чем в €300 млн, отмечает агентство.