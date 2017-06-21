Глава британского правительства Тереза Мэй принесла извинения за слабую поддержку пострадавших при пожаре в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне.

Мэй сказала, что в первые часы после пожара поддержка пострадавших семей была недостаточной. По ее словам, люди остались без крова и имущества. Кроме этого, им не рассказали ни о причинах пожара, ни о дальнейших действиях в сложившейся ситуации и том, где искать помощь, передает «Интерфакс» со ссылкой на AP.

«Как премьер-министр, я прошу прощения за этот провал», — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ранее Мэй поблагодарила экстренные службы Лондона за действия по ликвидации пожара. В то же время она заявила, что при ликвидации этого ЧП были допущены ошибки. Кроме этого, саму Мэй подвергли критике за то, что первым делом она не приехала на встречу с пострадавшими.

Напомним, в ночь на 14 июня произошел пожар в жилом многоэтажном доме Grenfell Tower. Жертвами стали 79 человек, десятки числились пропавшими без вести.