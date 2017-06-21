Детали планируемой колонизации Марса раскрыл основатель компании Space X Илон Маск. По словам изобретателя, в 2023 году состоится первый полет на Красную планету. Заселение Марса первым миллионом человек Маск предрекает за 50–100 лет.

Прогнозами относительно освоения планеты владелец Space X поделился на Международной аэрокосмической конференции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Стоимость перелета одного поселенца на Марс, по словам Маска, обойдется в $10 млрд, однако новатор намерен уменьшить эту сумму до $200 тыс. Для удешевления полетов он предлагает повторно использовать разгонные блоки, ракеты и даже топливо. Глава Space X обещает, что в будущем люди будут добираться до Марса за несколько дней, и уже в 2020-е годы это будут пилотируемые рейсы.