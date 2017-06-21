Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что многие журналисты, посещающие брифинги для прессы в Белом доме, попросту хотят стать звездами видеосервиса YouTube, задавая одни и те же вопросы по восемь раз.

«Многие из них просто хотят стать звездами YouTube и по восемь раз задают один и тот же колкий вопрос», — сказал Спайсер.

Кроме того, пресс-секретарь посетовал на то, что представители СМИ ведут себя «язвительно» и «больше сосредоточены на том, как они выглядят перед камерами, чем на том, чтобы разобраться в той или иной проблеме».