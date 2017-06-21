Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Венгрии в финале чемпионата мира во Франции и впервые в истории выиграла мировое первенство.

Прошедшая в среду в Нанте финальная игра завершилась со счетом 19:12. В составе сборной России на площадку вышли Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр, передает «Р-Спорт».

В матче за бронзу встретились команды Украины и Нидерландов. Победа досталась украинкам, победившим со счетом 15:13.

Баскетбол 3х3 включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио решением исполкома Международного олимпийского комитета.