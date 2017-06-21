Президент Франции Макрон назначил новых министров
Президент Франции Эммануэль Макрон провел перестановки в правительстве страны, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
По словам Колера, Жан-Ив Ле Дриан вновь назначен главой МИД Франции, Бруно Ле Мэр переназначен министром экономики, Жерар Коллон — министром внутренних дел.
Минобороны Франции возглавила Флоранс Парли, новым министром юстиции стала Николь Белубэ, а министром по европейским делам при МИД Франции стала Натали Луазо.
Минсельхоз возглавил Стефан Травер.