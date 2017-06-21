Полное солнечное затмение 21 августа будут наблюдать жители 14 штатов США. Природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья впервые за 99 лет, сообщил на брифинге в среду представитель НАСА Томас Зурбукен.

Он отметил, что в ходе уникального природного явления ученые смогут получить новые данные о Солнце, Земле и их взаимодействии.

«Предстоящее затмение действительно очень важно для нас, поскольку даст нам беспрецедентные данные», — подчеркнул Зурбукен.

За затмением будут вести наблюдение 11 космических аппаратов национального космического ведомства США, по меньшей мере три самолета организации, более 50 высотных аэростатов, а также экипаж Международной космической станции (МКС).

НАСА планирует вести прямую трансляцию затмения, при этом ожидает, что миллионы людей предпочтут увидеть его своими глазами, подчеркнул Зурбукен.

При этом он напомнил, что наблюдать за затмением можно только в специальных защитных очках, а попытка смотреть на солнце, даже скрытое тенью луны, может повредить глаза и привести к слепоте.