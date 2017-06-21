Сборная Мексика в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций одержала волевую победу над новозеландцами. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В конце первого тайма новозеландские футболисты воспользовались ошибкой обороны соперника. Точный удар на свой сет записал Крис Вуд.

Второй тайм проходил под контролем сборной Мексики. На 54-й минуте Рауль Хименес восстановил статус-кво, а за 18 минут до конца матча Орибе Перальта вывел свою команду вперед, установив окончательный счет.

В концовке матча между футболистами вспыхнула потасовка. Причиной стал срыв перспективной новозеландской атаки. Главный судья матча Бакари Папа Гассама, чтобы разобраться в эпизоде, прибегнул к помощи видеопомощников.

Ранее сборная Россия проиграла португальцам со счетом 0:1. Единственный гол забил Криштиану Роналду.

Таким образом, после двух туров в активе Португалии и Мексики по четыре очка. Сборная России с тремя очками занимает третье место, замыкает четверку новозеландская команда.

В заключительном туре российские футболисты встретятся с мексиканцами. Подопечным Станислава Черчесова для выхода в плей-офф необходимо побеждать. Матч пройдет 24 июня в Казани.

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