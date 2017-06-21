Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг, пишет «РИА Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.

Как стало известно, нынешний глава и основатель Uber Трэвис Каланик накануне получил письмо от пяти инвесторов с просьбой немедленно покинуть свой пост. После переговоров Каланик, находившийся в Чикаго, согласился на отставку. При этом он сохранит свое место в совете директоров компании Uber.

Предложение о занятии вакантной должности может поступить операционному директору Facebook Шерил Сандберг. Кроме нее, в претендентах на пост главы Uber находится бывший руководитель Disney Том Стаггс, который уже прошел собеседование на данную должность.

По данным газеты The New York Times, Сандберг –– первый выбор онлайн-сервиса Uber, но «это не значит, что они ее выберут».