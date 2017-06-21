Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,33% в ходе сегодняшних торгов на Лондонской бирже ICE, достигнув $44,95 за баррель — то есть пробив отметку в $45.

Такой антирекорд цена на черное золото в предыдущий раз демонстрировала в середине ноября 2016 года, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные торгов.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX аналогичная тенденция прослеживается с ценами на легкую нефть марки WTI: августовские фьючерсы на нее торговались по $42,61 (падение составило 2,07%).

Член комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП) по энергетической стратегии Рустам Танкаев заявил, что не усматривает на рынке объективных и видимых причин для такого падения цен на нефть, какое происходит сейчас.

Как ранее сообщали «Известия», падение цен на нефть привело к резкому ослаблению российской валюты относительно европейской — примерно на 30 копеек за день. Курс евро достиг отметки в 65,03 рубля, перевалив за 65-рублевый порог.