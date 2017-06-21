Телеканал НВО опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер 7-го сезона сериала «Игра престолов».

Премьера состоится 16 июля. В новом сезоне выйдет семь серий.

«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина.

Сериал был удостоен многих престижных наград, в том числе в общей сложности 38 прайм-таймовых премий «Эмми» в различных номинациях.