Представители Счетной палаты будут участвовать в заседаниях комитетов Госдумы. Такое поручение дал спикер Вячеслав Володин после выступления главы СП Татьяны Голиковой на пленарном заседании нижней палаты.

Сегодня Госдума заслушала отчет Счетной палаты о проделанной работе за 2016 год. Так, Голикова сообщила, что было проведено 321 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие. В итоге было выявлено нарушений на 965,8 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2015 году.

Она отметила, что благодаря аудиторской деятельности был обеспечен возврат в бюджеты всех уровней, а также в казну Союзного государства России и Белоруссии 8,8 млрд рублей. Депутаты признали работу контролирующего органа эффективной.

По данным Голиковой, в качестве реакции на результаты контрольных мероприятий СП было принято 248 нормативных актов. Взаимодействие было бы еще более эффективным, если бы представители СП участвовали в заседаниях профильных комитетов Госдумы, отметила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по регламенту ГД Ольге Савастьяновой проработать этот вопрос и подготовить соответствующие изменения в регламент палаты. А комитету по бюджету и налогам поручено подготовить предложения на основании рекомендаций всех фракций Госдумы о мерах по повышению эффективности работы Госдумы и Счетной палаты.