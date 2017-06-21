Астраханские следователи проводят проверку по факту массового отравления спиртосодержащей жидкостью. В результате три человека скончались, еще четверо госпитализированы.

Вечером 19 июня трое молодых людей нашли на берегу реки Ахтуба канистру со спиртосодержащей жидкостью. Они разбавили ее водой и пригласили к «застолью» соседей — мужчину и женщину.

На следующий день все пятеро были госпитализированы в состоянии острой интоксикации. В среду, 21 июня, женщина и двое мужчин скончались. Один мужчина находится в состоянии комы, другой — в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

В ходе проверки следователи установили, что доступ к жидкости получили 14-летние мальчики — племянник одного из погибших и его друг. Оба были госпитализированы в состоянии острой интоксикации. Их доставили в медицинские учреждения областного центра.