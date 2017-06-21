Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу против лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева.

По официальной информации, дело Аникеева находится в отдельном производстве, так как он признал свою вину и рассказал, что не имел связей с ФСБ. Также Аникеев сообщил, что целью его деятельности была свобода информации в интернете.

«Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинение и направил уголовное дело в Московский городской суд», — сказал официальный представитель ведомства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» обвиняется во взломе почты нескольких государственных лиц и работников крупных организаций.