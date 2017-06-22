70 лет Наталье Варлей
Наталья Варлей в роли Родики в кинофильме «Дмитрий Кантемир», 1973 год
Наталья Варлей с артистом Юрием Никулиным на горе Ай-Петри во время съемок фильма «Кавказская пленница», 1966 год
Наталья Варлей в роли Тани в спектакле «Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 1978 год
Актеры Георгий Милляр и Наталья Варлей дают автографы юным любителям кино, 1983 год
Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», 1967 год
Актриса Наталья Варлей на презентации своей книги «Во мне такая музыка звучит» в Московском Доме книги на Новом Арбате, 2010 год
Актриса Наталья Варлей в роли Муси Волковой в фильме «Золото», 1972 год
Наталья Варлей, 1968 год