Путин выступил за привлечение детей к творческому труду в школах
Президент РФ поддержал инициативу классных педагогов выпускных классов о привлечении детей к труду. Глава государства считает, что в школы необходимо вернуть трудовое воспитание.
Путин напомнил, что именно труд сделал из обезьяны человека, передает ТАСС. Президент добавил, что детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду.
«Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что эксплуатации детей быть не должно.