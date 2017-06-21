Президент РФ поддержал инициативу классных педагогов выпускных классов о привлечении детей к труду. Глава государства считает, что в школы необходимо вернуть трудовое воспитание.

Путин напомнил, что именно труд сделал из обезьяны человека, передает ТАСС. Президент добавил, что детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду.

«Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что эксплуатации детей быть не должно.