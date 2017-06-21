Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с Португалией, в котором национальная команда уступила со счетом 0:1.

Футболист отметил, что с первых минут он и его партнеры чувствовали небольшое волнение, поскольку играли с чемпионами Европы.

«В первом тайме допускали детские ошибки, а во второй половине встречи почувствовали, что можем с ними играть на равных. Но счет закономерный», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Сборная России во втором туре группового этапа Кубка конфедераций уступила действующим чемпионам Европы сборной Португалии. Единственный мяч забил форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

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