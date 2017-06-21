Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка рассчитывает на урегулирование спора между странами Персидского залива и Катаром.

Кроме того, Соединенные Штаты надеются, что список требований к спору будет разумным, передает «РИА Новости». По словам Тиллерсона, США благодарят Кувейт за посредничество в данном урегулировании и с нетерпением ждут, когда вопрос будет разрешен.

«Мы понимаем, что список требований был подготовлен и скоординирован Саудовской Аравией, Эмиратами, Египтом и Бахрейном. Надеемся, что он будет разумным и исполнимым», — прокомментировал Тиллерсон.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, прекратив с ним всякое сообщение.