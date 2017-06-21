Президент Франции Эммануэль Макрон не видит законного преемника Башара Асада и считает, что его уход не решит сирийскую проблему, сообщает Reuters.

«Я не говорю, что уход Асада должен стать предварительным условием, поскольку не вижу, кто бы мог стать его законным преемником», — подчеркнул президент Франции.

В первую очередь, считает Макрон, необходимо бросить все силы на борьбу с террористическими группировками и наладить в этом вопросе взаимодействие с Россией.

При этом Макрон заявил, что дал понять президенту Владимиру Путину, что Франция нанесет удар по правительственным силам, если Дамаск будет использовать химическое оружие.