Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с учителями выпускных классов, воспитанники которых окончили школу с медалями. Глава государства обсудил с преподавателями необходимость трудового воспитания в школах, сложности с обучением в военных вузах и оплату труда учителей. Президент рассказал, как он выбирал вуз для поступления, а также заметил, что вынужден «с дубиной стоять», чтобы в регионах учителям в полном объеме платили зарплату. В ближайшее время глава государства выступит с обращением к выпускникам российских школ.

Встреча прошла в преддверии всероссийского дня выпускника, в ней приняли участие классные руководители, ученики которых показали высокие результаты в ходе итоговой аттестации, а также отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий. Глава государства отметил, что впервые встречается с воспитателями и классными руководителями, и предложил вести дискуссию в свободной форме.

— Предлагаю поговорить по всем составляющим, по тому, как вы чувствуете, как год прошел, какие есть, может быть, у вас соображения, что нужно было бы дополнительно сделать профильному министерству, вообще как дополнительно настроить, подстроить всю образовательную школьную систему, для того чтобы она работала еще более эффективно, чем сегодня, — сказал президент. — Получить знания — это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к родине. Это абсолютно фундаментальные вещи. У нас нет строго обозначенных тем. Я, Андрей Александрович Фурсенко и Ольга Юрьевна Васильева — мы все в вашем распоряжении.

Классные руководители поспешили воспользоваться предложением. Учитель физики из Углича попросила президента дать совет ученикам, как выбрать вуз для поступления. Она напомнила, что в недавно вышедшем фильме Оливера Стоуна Владимир Путин отметил, что поступил на юридический факультет из-за желания стать разведчиком.

— Это где я сказал? Не помню, — удивился президент. — Не шучу, это же на ходу, с колес всё делали. Я реально не помню, что я ему говорил, — признался он.

По мнению Владимира Путина, выбирая учебное заведение, выпускнику лучше всего самому заранее ознакомиться с вузами и профессиями, которые нравятся. Сначала, рассказал глава государства, он хотел стать химиком, потом летчиком и даже ездил посмотреть, какая атмосфера в летной школе. Но потом представил себе будущую работу и понял, что это ему не подходит.

А вот фильм о разведчиках произвел сильное впечатление и предопределил выбор профессии.

— Просто пошел в приемную КГБ СССР — у меня же рабочая семья, связей нет, — рассказал российский лидер. — Вышел симпатичный мужик, посоветовал окончить вуз. Я спрашиваю: «Какой?» Он ответил: «Лучше юрфак».

Обсудив выбор профессии выпускниками, учителя перешли к щепетильной теме — оплате труда. Глава государства заметил, что это его инициатива — повысить заработную плату учителей до средней по региону.

— Мне приходится с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали, — признался президент.

Он отметил важную роль учителей в воспитании граждан страны. Россия, по словам Владимира Путина, не должна самоизолироваться, но нельзя терять самоидентификацию и чувство патриотизма.

— Чрезвычайно опасная вещь (потеря патриотизма), это первый шаг к глобальной катастрофе. Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае, — заявил президент.

Преподаватель из Мордовии Вадим Дерин поднял вопрос о необходимости активизировать трудовую деятельность и различные хобби в школах, чтобы дети «меньше сидели в виртуальном мире». Учитель с сожалением заметил, что часто сами родители выступают против школьных дежурств и даже мытья классных досок.

— Будущее страны за человеком-созидателем, — заметил педагог.

— Говорят, труд человека создал. Правда, в церкви с этим не согласны. Детей надо привлекать к элементарному творческому труду, — высказал свою позицию президент. — Это не должно быть эксплуатацией. За счет детей нельзя решать вопрос экономии денег.

По словам главы государства, мыть полы в классах должны те, кто получает за это деньги. Президент согласился, что уроки труда полезны, но признался, что сам он овладел подобными навыками уже в университете, когда работал в стройотряде, где стал плотником 4-го разряда.

Несколько преподавателей пожаловались на бюрократизацию системы поступления учеников в военные вузы. По их словам, одиннадцатиклассники вынуждены пропускать занятия из-за необходимости посещать медкомиссии. Это отвлекает и от подготовки к экзаменам. Президент пообещал обратиться к министру обороны Сергею Шойгу и поручить ему изменить ситуацию в лучшую сторону.

Один из преподавателей в ходе разговора заметил, что учитель — мужская профессия. С ним не согласилась как женская часть участников встречи, так и сам президент, заметивший, что в школах должны работать и мужчины, и женщины, а обучение детей должно быть совместным.

В ближайшие дни Владимир Путин планирует выступить с видеообращением к выпускникам школ.