История в датах: 22 июня
22 июня 1941 года германские войска перешли в наступление на границе с СССР, началась Великая Отечественная война. С 1996 года в России 22 июня официально отмечается День памяти и скорби. На фото: немецкие бомбардировщики во время наступления
В первый же день войны бомбежкам подверглись 15 советских городов, в том числе Киев, Каунас и Барановичи. На фото: Киев после бомбежки, лето 1941 года
С первых дней войны в СССР началась массовая мобилизация, многие призывники являлись на мобилизационные пункты еще до их открытия. На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года
Одним из первых сражений Великой Отечественной войны стала героическая оборона Брестской крепости, которая началась в 4:15 утра 22 июня 1941 года. Защитники, лишенные доступа к воде, сопротивлялись до августа 1941-го, последний из них оставался в катакомбах до 1942 года. На фото: Брестская крепость во время освобождения в 1944 году
22 июня 1997 года на Поклонной горе в Москве был открыт памятник работы Зураба Церетели «Трагедия народов», посвященный жертвам фашистского геноцида, его установка заняла почти год, начавшись еще в 1996-м. На фото: памятник вскоре после начала установки
22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, представитель так называемого потерянного поколения молодых людей, в юном возрасте попавших на фронты Первой мировой войны. Среди его наиболее известных работ такие книги, как «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен»
22 июня 1857 года в Лондоне начала выходить первая русская оппозиционная газета «Колокол», издателями которой стали Александр Герцен и Николай Огарев. На фото: первый номер газеты