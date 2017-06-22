Одним из первых сражений Великой Отечественной войны стала героическая оборона Брестской крепости, которая началась в 4:15 утра 22 июня 1941 года. Защитники, лишенные доступа к воде, сопротивлялись до августа 1941-го, последний из них оставался в катакомбах до 1942 года. На фото: Брестская крепость во время освобождения в 1944 году