Немецкие войска, размещенные на турецкой авиабазе Инджирлик, будут передислоцированы в Иорданию. Соответствующее решение принял бундестаг, сообщает Daily Sabah.

Передислокация бундесвера обусловлена ростом напряженности в отношениях между странами.

Власти Германии заявили, что не допустят проведения на своей территории турецкого референдума. В ответ Анкара запретила депутатам из ФРГ посещать авиабазу.

В Инджирлике находятся более 250 военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков «Торнадо» и один дозаправщик. Они содействуют силам международной коалиции в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке.

По предварительным данным, передислокация займет около трех месяцев. Бундесвер будет располагаться на базе в иорданском Азраке.