Позиция США в отношении санкций против России не изменится, сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, меры и санкции, которые появились против РФ во вторник, не являются новыми, а лишь расширяют уже существующие ограничения. Об этом передает «РИА Новости». В сообщении Госдепа также сказано, что выпущенный вчера пакет санкций был разработан, чтобы противостоять попыткам обойти американские санкции и поддержать стабилизацию мер США против РФ с международными партнерами.

Накануне российская сторона отменила запланированные на пятницу консультации с США из-за существующих проблем в отношениях двух стран. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».