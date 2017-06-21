Владимир Путин встретился с классными руководителями выпускных классов, где педагоги пожаловались президенту на долгую схему сбора документов для поступления в военные вузы.

Путин сказал, что поручит этот вопрос главе Минобороны Сергею Шойгу, чтобы тот разработал более простой и универсальный способ сбора справок, которые необходимы для подачи документов в военные вузы. Также Владимир Путин признался, что впервые слышит о подобной проблеме. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я с Шойгу переговорю, он проработает этот вопрос, чтобы было какое-то универсальное решение», — сказал Путин.