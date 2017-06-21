Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом сообщает в среду «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы транспорта зафиксированы на востоке и западе с внутренней стороны МКАД, на юго-западе с внешней стороны автодороги. В обоих направлениях на юго-востоке и севере движение также затруднено.

Затруднения в движении наблюдаются в центре Москвы на Садовом кольце и центральных набережных, на Большой Лубянке, Знаменке, Моховой, Тверской, а также на Третьем транспортном кольце (ТТК).

По прогнозу, после 20:00 загруженность дорог опустится до семи баллов, пишет РИАМО.