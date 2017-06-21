В одной из больниц Саратова скончался грабитель, который напал на ювелирный салон в Волгоградской области. Подозреваемый в разбойном нападении захватил в заложники гражданских лиц и угрожал огнестрельным оружием.

42-летний мужчина умер в саратовской клинике после выстрела себе в голову, передает «Интерфакс». По информации пресс-службы ГУ МВД Дмитрия Рассказова, ранее стало известно о ночном инциденте в одном из жилых домов Саратова. Полиция заблокировала территорию квартиры, злоумышленник отказался добровольно сдаться, после чего выстрелил себе в голову.

Пострадавших нет.