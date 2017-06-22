По данным аналитической компании Mediascope, россияне 27% времени, которое они находятся в интернете, проводят на сервисах Mail.ru Group. Но по капитализации эта группа компаний существенно отстает от «Яндекса», на долю которого приходится лишь 4,1% времени пользователей.

По итогам исследования WEB-Index аналитической компании Mediascope (бывшая TNS), в апреле этого года россияне суммарно провели в интернете 945,5 млн минут. 27,6% этого времени — 261 млн минут — пришлось на ресурсы Mail.ru, из которых на первом месте соцсеть «ВКонтакте» — 25,1%, или 237 млн минут. На проекты компании Facebook потрачено всего 14,3% времени, или 135,5 млн минут. Причем на саму соцсеть Facebook россияне тратят 9 млн минут, т.е. всего 1% времени. Более популярны в нашей стране мессенджер WhatsApp — 68 млн минут — 7,2% времени и Instagram — 58 млн минут — 6,2% времени (оба принадлежат Facebook).

Владелец платформы для видеоконференций OMMG Сергей Кравцов заявил, что время проведения на сайте напрямую влияет на стоимость рекламы.

— Показатель времени показывает, что люди находятся на сайте и внимательно потребляют контент, изучают его. Такой пользователь для рекламодателя дороже, чем тот, который быстро заходит на сайт и выходит, — прокомментировал Сергей Кравцов. — Все мировые сервисы сейчас пытаются повысить время, проведенное на сайте. Mail.ru Group научилась не отдавать трафик другим сайтам, а переводить пользователя от одного своего сервиса к другому, у них много собственной рекламы на своих сайтах. Холдинг скупает разнообразные сервисы, чтобы у пользователя было всё, что нужно. Поисковики сейчас теряют аудиторию, например, люди больше не ищут там товары, а идут напрямую на Amazon, чтобы там же их и купить. Нишевые сервисы становятся всё популярнее.

На втором месте по популярности в Рунете — проекты корпорации Google, на них приходится 26,6%. Здесь на первом месте браузер Chrome (152 млн минут, 16,1% времени россиян). На проекты компании «Яндекс» приходится 4,1%, здесь пользователи провели 38,3 млн минут. И у этого холдинга самым популярным сервисом стал браузер — 13 млн минут, или 1,4% общего времени в сети. На втором месте «Навигатор» — 1,1% времени, или 10,6 млн минут. В каждом из других проектов компании пользователи провели менее 0,5% времени.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин заявил, что с браузером от Google конкурировать сложно. При этом он уверен, что такая популярность иностранной компании может влиять и на безопасность государства.

— Chrome действительно общемировой продукт с большой экосистемой и мощным открытым движком, на котором, кстати, работает и браузер «Яндекса», — прокомментировал Арсений Щельцин. — Браузер увеличивает и без того гигантскую базу персональных, биометрических и поведенческих данных о людях со всего мира, которые собирает Google. Эти данные используются как минимум для рекламы. Уверен, что Google знает о пользователе даже больше, чем он сам. Для долгосрочной безопасности наших граждан это, безусловно, плохо, однако запретительную политику в этом вопросе точно вести нельзя. Просто должно повышаться качество наших сервисов — тех же браузеров.

— Лидеры среди наших приложений — это социальные сети, — заявили в пресс-службе Mail.ru Group. — Тот же телевизор, только вместо пульта — смартфон, вместо телеканалов — группы, вместо просто картинки — тексты, музыка и картинка. У информационно-ориентированных приложений нет таких возможностей удерживать внимание пользователя: ввел запрос — получил информацию — пошел дальше.

В компаниях «Яндекс» и Google не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Однако биржи не оценили разнообразия сервисов Mail.ru. По данным Yahoo Finance, на момент написания заметки рыночная капитализация «Яндекса» составила $8,6 млрд, а у Mail.ru Group — лишь $5,3 млрд. Оба холдинга далеко отстают от Google — $954,8 млрд.

Отчет, подготовленный компанией Mediascope, включает в себя данные об аудитории в возрасте от 12 до 44 лет в городах России с населением от 700 тыс. человек.