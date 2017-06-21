Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» опроверг версию о задержании в своем офисе руководителя одного из отделов компании.

«Никакого задержания на рабочем месте не производилось. По нашим данным, Дмитрий Купко проходит исключительно свидетелем по уголовному делу», - сообщил «Аэрофлот» в среду.

Как уточняет компания, после появления сотрудника МВД менеджер добровольно поехал с ним в полицейский участок.

«Более того, как позже пояснил Дмитрий Купко, его допрос был отложен на четверг в связи с отсутствием на рабочем месте следователя, инициировавшего его вызов», - говорится в комментарии.

«Аэрофлот» предполагает, что свидетель может быть в курсе обстоятельств, важных для расследования.

«Само уголовное дело никак не связано с коммерческой деятельностью ПАО «Аэрофлот», - добавляет компания.