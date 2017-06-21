Мэр молдавского города Оргеев бизнесмен Илан Шор осужден за кражу миллиарда на семь с половиной лет тюрьмы полузакрытого типа. Соответствующее решение вынес районный суд Кишинева.

Защита Шора намерена оспаривать приговор в Апелляционной палате, передает ТАСС. Адвокат обвиняемого Денис Уланов отметил, что не стоит забывать о явке с повинной Шора и о том, что он сам раскрыл обстоятельства преступления.

В свою очередь, сторона обвинения, которая ожидала более строгого наказания, тоже намерена оспорить решение. Прокуроры настаивали на 19-летнем тюремном сроке Илану Шору.

Мэра признали виновным по статье «Мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах». После завершения заседания Шору стало плохо, его отвезли на скорой помощи домой.