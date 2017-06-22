Французским журналистам за «фейк» может грозить судебное разбирательство. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» , получившая абсолютное большинство в парламенте страны по итогам недавних выборов, начала борьбу со СМИ. В пресс-службе движения «Известиям» рассказали о создании специального «банка информации», где будут фиксироваться все «фейковые новости», направленные против нового главы страны и представителей его политической силы.

Под «прицел» французской прессы попали министры недавно сформированного кабинета и само президентское движение «Вперед, Республика!». Так, представители партии неоднократно обвинялись в подтасовке результатов во время президентских выборов, злоупотреблении служебным положением, халатном выполнении своих обязанностей и присвоении средств из государственного бюджета. Журналисты не обошли стороной и президента Франции Эммануэля Макрона.

В пресс-службе «Вперед, Республика!» подтвердили «Известиям», что обеспокоены чрезмерными нападками со стороны журналистов . В связи с этим партия создала специальную базу данных, которая отслеживает все ложные и несоответствующие действительности публикации в СМИ о партии.

«Нами создан специальный «банк информации», благодаря которому отслеживаются все упоминания о нашей партии и ее членах в СМИ. Мы тщательно отслеживаем все сообщения журналистов и потом предъявляем претензии авторам таких «фейковых новостей». В вопиющих случаях дело может дойти и до рассмотрения жалоб в суде. Наша партия старается изменить ситуацию с тиражированием ложной информации в медиа», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

И всё же журналисты не согласны с тем, как ведут себя политики правящей партии в отношении представителей СМИ. Многие из них выдвигают встречное обвинение в давлении и посягательствах на свободу слова.

«Желание Эммануэля Макрона сыграть со СМИ в свою игру вполне логично. Тем не менее журналисты являются символом демократии. Нам надо продолжать свою работу вне зависимости от политического давления» , — сказал «Известиям» журналист «Фигаро» Пьер Авриль.

Во Французском доме журналистов «Известиям» подтвердили сложность нынешних взаимоотношений между работниками СМИ и властью, однако воздержались от подробных комментариев.

Эксперты связывают продолжающиеся нападки со стороны прессы с общим кризисом политической системы в Пятой республике. Так, по мнению заместителя директора Центра европейских и международных исследований «НИУ ВШЭ» Дмитрия Суслова, реакция СМИ вполне обоснованна, если учесть, что в руках одного человека сосредоточена огромная власть.